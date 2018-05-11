PaulTuman

Павел PaulTuman

 
52 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$17
10 баллов
7 лет назад
Скопировать калькулятор с сайта
Хорошо по работали, рекомендую!
Однозначно рекомендую. Планирую обращаться еще.
Ответный отзыв
Exeption
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$82
7 баллов
7 лет назад
Типовой лендинг vs Мультилендинг
HTML
Нормальный заказчик, оплата в срок, рекомендую.
Сделал нормально. Сайт быстрый. Адаптивность на высоте. Рекомендую.
Ответный отзыв