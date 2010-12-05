1991-1995 - юношеская школа живописи
1995-2004 г.г. получение высшего технического образования и ученой степени по специальности: "Математические моделирование, численные методы, комплексы программ"
2004-2005 - преподавание в университете
2005 -2008 г.г. директор по информационным технологиям "E3 Партнеры"
2005-2008 - работа веб-дизайнером (фриланс)
иностранные языки - свободное владение английским (разговорный)
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