PaulZ

Павел Забалуев PaulZ

 
45 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

1991-1995 - юношеская школа живописи

1995-2004 г.г. получение высшего технического образования и ученой степени по специальности: "Математические моделирование, численные методы, комплексы программ"

2004-2005 - преподавание в университете

2005 -2008 г.г. директор по информационным технологиям "E3 Партнеры"

2005-2008 - работа веб-дизайнером (фриланс)

иностранные языки - свободное владение английским (разговорный)