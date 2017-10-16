Paul_Fisher

Ваш лучший веб-разработчик

Добрый день, у нас есть несколько человек на frontend , Дизайн, backend и верстка то чем я и занимаюсь, и каждый из нас мастер своего дела, у нас есть хороший опыт, я гарантирую вам хорошие и приятные впечатления от работы со мной, вот мои работы: http: //www.cz- Ukraine.com.ua, http://www.sal.in.ua, http: //momsbaby.com.ua/

Мы разрабатываем сайты от дизайна до полного завершения и продвижения в SEO, предоставляем гарантии на использование интернет-магазинов, и мы заинтересованы в долгосрочных отношениях с нашими клиентами, я занимаюсь как и разработкой так и развитием отношений с клиентами.Хорошего вам дня)