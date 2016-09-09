Paul_vorst

Нейминг, слоганы, логотипы, копирайтинг, рерайтинг, сценарии, фото, обработка изображений, редактирование аудио, видеомонтаж
-Нейминг, слоганы, логотипы Помогу вашему детищу обрести симпатичную мордашку, яркое имя и работающий слоган, отражающие его индивидуальность!
-Копирайтинг, рерайтинг "Слово есть образ дела" (Солон)
-Сценарии Клип, рекламный ролик, короткометражный фильм - во всём должны быть тема, идея и сверхзадача!
-Фото, обработка изображений Быстро и качественно, глаз будет радоваться!
-Редактирование аудио Качественный, обработанный звук - одна из основ восприятия информации!
-Видеомонтаж Во всём видеоконтенте должны соблюдаться правила режиссуры и монтажа!
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