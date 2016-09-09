Paul_vorst

Павел Paul_vorst

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Нейминг, слоганы, логотипы, копирайтинг, рерайтинг, сценарии, фото, обработка изображений, редактирование аудио, видеомонтаж

-Нейминг, слоганы, логотипы Помогу вашему детищу обрести симпатичную мордашку, яркое имя и работающий слоган, отражающие его индивидуальность!

-Копирайтинг, рерайтинг  "Слово есть образ дела" (Солон)

-Сценарии Клип, рекламный ролик, короткометражный фильм - во всём должны быть тема, идея и сверхзадача!

-Фото, обработка изображений  Быстро и качественно, глаз будет радоваться!

-Редактирование аудио Качественный, обработанный звук - одна из основ восприятия информации!

-Видеомонтаж Во всём видеоконтенте должны соблюдаться правила режиссуры и монтажа!