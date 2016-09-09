Paul_vorst

Нейминг, слоганы, логотипы, копирайтинг, рерайтинг, сценарии, фото, обработка изображений, редактирование аудио, видеомонтаж

- Нейминг, слоганы, логотипы Помогу вашему детищу обрести симпатичную мордашку, яркое имя и работающий слоган, отражающие его индивидуальность!

- Копирайтинг, рерайтинг "Слово есть образ дела" (Солон)

- Сценарии Клип, рекламный ролик, короткометражный фильм - во всём должны быть тема, идея и сверхзадача!

- Фото, обработка изображений Быстро и качественно, глаз будет радоваться!

- Редактирование аудио Качественный, обработанный звук - одна из основ восприятия информации!