Paulik7

Павел Мазурок Paulik7

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lapa12309
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Написание статей к сайту. Полиграфия, наруж. реклама. Статьи небольшие
Всё хорошо. Заказчик постарался поставить ТЗ, вносил предоплату, был на связи. Спасибо, обращайтесь еще! )
Все отлично! Рекомендую!
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