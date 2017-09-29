Добрый день! Требуется написать статьи/описание к страницам сайта. Сверх работа не нужна, просто взять информацию с других сайтов чуть чуть переверстать, для повышения цитируемости и что бы люди незнающие понимали что и как. Статьи нужны маленькие, ...