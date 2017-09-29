Добрый день! Необходимо подготовить макеты для печати. А4 - 2348шт. А5 - 45шт. 200 х 150 - 6шт. 210 х 150 - 23шт. 220 х 160 - 60 шт. 250 х 170 - 12шт. 400 х 300 - 7шт. Примеры подкреплю!
Дизайн продукции13 заявок
Закрыт
6 лет назад
Добрый день! Необходимо подготовить макеты для печати. А4 - 2348шт. А5 - 45шт. 200 х 150 - 6шт. 210 х 150 - 23шт. 220 х 160 - 60 шт. 250 х 170 - 12шт. 400 х 300 - 7шт. Примеры подкреплю!
Добрый день! Требуется перепечатать и сверстать книгу формат А5, количество 320стр. В книге присутствуют картинки около 200 шт.
Добрый день! Требуется написать статьи/описание к страницам сайта. Сверх работа не нужна, просто взять информацию с других сайтов чуть чуть переверстать, для повышения цитируемости и что бы люди незнающие понимали что и как. Статьи нужны маленькие, ...