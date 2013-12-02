Администрирование сайтов, управление проектами, SMM, интернет-маркетинг

С 2009 г. работа с сайтами стала моей профессиональной деятельностью.

2010-2011 - вебмастер в небольшой веб-студии

2011-2012 - веб-программист в другой небольшой веб-студии

2012 - 2013 - администрирование сайтов (Битрикс, Joomla, UMI), продвижение в соц.сетях

2013 - по настоящее время: администрирование сайтов, управление проектами. Самостоятельное размещение материалов, работа с графическими макетами Photoshop (psd), аналитика посещаемости, просчет конверсии, выводы с дальнейшей корректировкой работы. Постановка задач по техническим работам на сайте подрядчикам, дальнейшее координирование, контроль исполнения.