ПОДД, АСУДД, Исполнительная документация, ТКР

Предлагаю следующие услуги:- Разработка и выпуск проектов по ОДД автомобильных дорог и городских улиц

- Разработка проектов по АСУДД

- Выполнение Исполнительной документации по АСУДД (светофорным объектам)

- Разработка и выпуск проектов по ОДД на период Стройки и Эксплуатации

- Разработка и Согласование исполнительной документации по АСУДД

- Разработка документации по Автомобильным дорогам (план,профиль, поперечники...проектная и рабочая документация по 87 Постановлению)

- Геодезическая съёмка по Москве и области

Специалист внесён в Национальный реестр проектировщиков