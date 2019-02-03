ПОДД, АСУДД, Исполнительная документация, ТКР
Предлагаю следующие услуги:- Разработка и выпуск проектов по ОДД автомобильных дорог и городских улиц
- Разработка проектов по АСУДД
- Выполнение Исполнительной документации по АСУДД (светофорным объектам)
- Разработка и выпуск проектов по ОДД на период Стройки и Эксплуатации
- Разработка и Согласование исполнительной документации по АСУДД
- Разработка документации по Автомобильным дорогам (план,профиль, поперечники...проектная и рабочая документация по 87 Постановлению)
- Геодезическая съёмка по Москве и области
Специалист внесён в Национальный реестр проектировщиков
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Портфолио
- ПОДД, АСУДД, Согласование84 просмотра
Чертежи и Схемы
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