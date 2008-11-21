Прусевич Павел Евгеньевич
Личная информация:
Дата рождения: 1985.09.12 23 года.
Проживание: Н.Новгород пр. Гагарина
Мобил. тел. 89506016009
E-mail: [email protected]
Желаемая должность:
Дизайнер интерьера.
Оклад от 15000 рублей на испытательный срок, далее по результатам работы.
Образование:
Средне специальное: Тверское Художественное Училище им. А.Г. Венецианова Факультет «графический дизайн» 1999-2003 г.
Высшее: ННГАСУ ГХИ Факультет дизайн интерьера. 2004-2007г. (незаконченное)
Курсы графических программ. 2007г.
Профессиональный опыт:
Типография «ситес». г.Тверь. должность-иллюстратор.
«арт ленд» рекламное агенство.г. Тверь. Должность дизайнер график. 2001-2003г.
Дизайн студия «камандор» Н.Новгород. Должность дизайнер искизировшик. 2006-2007г.
Медиа групп Просто. Дизайн студия Просто. Дизайнер интерьера- ведущий специалист 2007-2008г.
Профессиональные программы:
ArchiCAD- отлично.
Art-lantis -отлично.
CorelDRW -средне.
Photoshop -средне.
Профессиональные навыки:
Работа как на компьютере, так и ручная- эскизная подача.
Дополнительные сведения:
хобби- спорт.
- Без названия150 просмотров
- Без названия104 просмотра
- Без названия112 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Без названия108 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Без названия102 просмотра
- Без названия118 просмотров