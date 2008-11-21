Прусевич Павел Евгеньевич

Личная информация:

Дата рождения: 1985.09.12 23 года.

Проживание: Н.Новгород пр. Гагарина

Мобил. тел. 89506016009

E-mail: [email protected]

Желаемая должность:

Дизайнер интерьера.

Оклад от 15000 рублей на испытательный срок, далее по результатам работы.

Образование:

Средне специальное: Тверское Художественное Училище им. А.Г. Венецианова Факультет «графический дизайн» 1999-2003 г.

Высшее: ННГАСУ ГХИ Факультет дизайн интерьера. 2004-2007г. (незаконченное)

Курсы графических программ. 2007г.

Профессиональный опыт:

Типография «ситес». г.Тверь. должность-иллюстратор.

«арт ленд» рекламное агенство.г. Тверь. Должность дизайнер график. 2001-2003г.

Дизайн студия «камандор» Н.Новгород. Должность дизайнер искизировшик. 2006-2007г.

Медиа групп Просто. Дизайн студия Просто. Дизайнер интерьера- ведущий специалист 2007-2008г.

Профессиональные программы:

ArchiCAD- отлично.

Art-lantis -отлично.

CorelDRW -средне.

Photoshop -средне.

Профессиональные навыки:

Работа как на компьютере, так и ручная- эскизная подача.

Дополнительные сведения:

хобби- спорт.