Pavel1972Isakov

Павел Pavel1972IsakovPavel1972Isakov
51 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Копирайтинг, рерайтинг
Начинающий специалист в копирайтинге. Обучаюсь в школеудаленных профессий Profi Intrrnet. Изучаю современные схемы создания текстов.
Занимаюсь наукой. Статьи, тезисы и отчеты в рабочем порядке пишу регулярно -
это мои повседневные обязанности. Темы: биология (ихтиология), антропогенное
влияние на водные экосистемы, иногда медицина (нутрицевтика), спорт и
спортивное питание, диетология.
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