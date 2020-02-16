Pavel1972Isakov

Копирайтинг, рерайтинг

Начинающий специалист в копирайтинге. Обучаюсь в школеудаленных профессий Profi Intrrnet. Изучаю современные схемы создания текстов.

Занимаюсь наукой. Статьи, тезисы и отчеты в рабочем порядке пишу регулярно -

это мои повседневные обязанности. Темы: биология (ихтиология), антропогенное

влияние на водные экосистемы, иногда медицина (нутрицевтика), спорт и

спортивное питание, диетология.