Pavel1972Isakov

Павел Pavel1972Isakov

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Копирайтинг, рерайтинг

Начинающий специалист в копирайтинге. Обучаюсь в школеудаленных профессий Profi Intrrnet. Изучаю современные схемы создания текстов.

Занимаюсь наукой. Статьи, тезисы и отчеты в рабочем порядке пишу регулярно -

это мои повседневные обязанности. Темы: биология (ихтиология), антропогенное

влияние на водные экосистемы, иногда медицина (нутрицевтика), спорт и

спортивное питание, диетология.