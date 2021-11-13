Требуется подготовить 50 3D моделей, скачанных со Sketchfab, для импорта в игру BeamNG.drive с использованием Blender. Каждая модель должна быть выполнена в четырех размерах, оплата составляет 5$ за модель. В качестве теста нужно импортировать смайлик в размере s и предоставить скриншоты и файлы объекта.