PavelBor

Павел PavelBor

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Для геймеров – сделать 20 роликов в игре Farming Simulator 22

    $140

    Требуется создать 20 видеороликов по 10 минут в игре Farming Simulator 22 с заданными сценариями. Оплата составляет 400 рублей за каждый ролик. Важно соблюдать технические требования: разрешение 1920х1080, фреймрейт 60 FPS, формат mp4. Для примера нужно снять короткое видео с цветными трактором и прицепами. Возможность долгосрочного сотрудничества.

    Видеомонтаж34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Для геймеров - сделать 20 роликов в игре BeamNG.drive

    $200

    Требуется видеомонтаж 20 роликов по 8 минут в игре BeamNG.drive. Оплата 700 рублей за каждый ролик. Нужна съемка экшн-сцен с монстр траком, видео в формате mp4, разрешение 1920x1080, фреймрейт 60 FPS. Темы сценариев предоставлены.

    Видеомонтаж45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Для геймеров – сделать 20 видео-сравнений компьютерных игр

    $180

    Требуется создание 20 видеороликов по 3-5 минут на темы сравнений игр GTA V, GTA San Andreas, Minecraft и BeamNG.drive. Для теста необходимо снять раунд с взрывами монстр траков в указанных играх. Формат видео - mp4, разрешение 1920x1080, фреймрейт 60 FPS. Умение работать в Adobe Premiere обязательно.

    Видеомонтаж44 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Для Геймеров – Сделать 20 роликов в игре BeamNG.drive

    $200

    Требуется создание 20 видеороликов по 8 минут в игре BeamNG.drive с использованием монстр трака. Оплата 700 рублей за ролик. Важно снимать крупно, с четким разрешением 1920x1080 и фреймрейтом 60 FPS. Сценарии и локации предоставлены. Возможность дальнейшего сотрудничества.

    Видеомонтаж57 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Для геймеров – сделать 20 видео-сравнений компьютерных игр

    $180

    Требуется видеомонтаж 20 роликов по 5-7 минут на темы сравнения игр GTA V, GTA San Andreas, Minecraft и других. За каждый ролик предусмотрена оплата 700 рублей. Необходимо создать тестовое видео с сравнениями взрывов мотоциклов в указанных играх. Ожидается веселая музыка, комедийные тайминги, разрешение 1920x1080 и фреймрейт 60 FPS. Умение работать в Adobe Premier обязательно.

    Видеомонтаж25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 50 картинок в игре BeamNG.drive

    $100

    Необходимо создать 50 ярких и привлекательных картинок для превью видео на YouTube, используя игру BeamNG.drive. Оплата составляет 150 рублей за каждую картинку. Для начала работы требуется выполнить тестовое задание, создать картинку, максимально похожую на образец из видео-инструкции. Необходимы навыки работы в Photoshop и наличие компьютера, поддерживающего игру.

    Обработка фотографий22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Blender подготовить 3D объекты для выгрузки в игру

    $250

    Требуется подготовить 50 3D моделей, скачанных со Sketchfab, для импорта в игру BeamNG.drive с использованием Blender. Каждая модель должна быть выполнена в четырех размерах, оплата составляет 5$ за модель. В качестве теста нужно импортировать смайлик в размере s и предоставить скриншоты и файлы объекта.

    Blender
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать 20 роликов в игре Animal Revolt Battle Simulator

    $110

    Необходимо сделать 20 видеороликов по 8-10 минут в игре Animal Revolt Battle Simulator. За каждый ролик предусмотрен гонорар 400 рублей. Требуется снять тестовое видео, где динозавр крушит противников на локации. Важно обеспечить плавную съемку, разрешение 1920x1080 и фреймрейт 60 FPS. Темы сценариев предоставляются.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Для Геймеров – Сделать 20 роликов в игре BeamNG.drive

    $200

    Необходимо сделать 20 видеороликов по 8 минут в игре BeamNG.drive с кинематографичными ракурсами. Оплата 700 рублей за ролик. Для начала требуется римейк первых 30 секунд одного из примеров. Разрешение – 1920х1080, фреймрейт – 60 FPS, формат – mp4. Имеются сценарии для роликов.

    Видеомонтаж37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Для Геймеров – Сделать 20 роликов в игре GTA5 (ГТА5)

    $270

    Требуется создать 20 роликов по 8 минут в игре GTA5 с использованием мода Спайдер Мена. Темы сценариев предоставлены. Оплата 750 руб. за первый тестовый ролик. Необходимо освоить Rockstar Editor и подготовить видео в разрешении 1920x1080 при 60 FPS. Первые 30-40 секунд ролика отправить на проверку.

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Для Геймеров – Сделать 20 роликов в игре BeamNG.drive

    $100

    Требуется видеомонтажер для создания 20 роликов по 2-3 минуты в игре BeamNG.drive. Оплата 350 рублей за ролик. Необходимо предоставить римейк первых 30 секунд указанного видео с акцентом на кинематографичные ракурсы. Формат - mp4, разрешение 1920x1080, фреймрейт 60 FPS. Имеются темы сценариев.

    Видеомонтаж43 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработать картинки для значков видео на ютуб

    $13

    Требуется специалист по обработке фотографий для создания значков видео на YouTube. Необходим опыт работы в Photoshop. Оплата 100 руб за каждую картинку, тестовая обработка - хаммеры на грузовике. Примеры работ обязательны для оценки.

    Обработка фотографий100 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить видео на английском языке

    $80

    Нужно весело и энергично озвучить ролик на английском языке. Ищем человека для постоянного сотрудничества. Никаких специальных знаний не требуется, достаточно знания английского на уровне intermediate. Наши ролики будут связаны с машинками и ...

    Озвучивание124 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Заснять геймплей пяти Android-игр

    $2

    Заснять геймплей Android-игр. Примеры: https://www.youtube.com/watch?v=SwR2hFZktOs – Stack Colors 2 https://www.youtube.com/watch?v=315kaWHiKx8 – Rope-Man Run https://www.youtube.com/watch?v=MHNkD_S1xXM – Lick Runner https://www.youtube.com/watch?v=MR6Sr05OpWQ – Hair Challenge https://www.youtube.com/watch?v=afGGwBCCm9s – ...

    Android
    Видеомонтаж47 заявок
    Закрыт
    4 года назад