Требуется создать 20 видеороликов по 10 минут в игре Farming Simulator 22 с заданными сценариями. Оплата составляет 400 рублей за каждый ролик. Важно соблюдать технические требования: разрешение 1920х1080, фреймрейт 60 FPS, формат mp4. Для примера нужно снять короткое видео с цветными трактором и прицепами. Возможность долгосрочного сотрудничества.
- $140Видеомонтаж34 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется видеомонтаж 20 роликов по 8 минут в игре BeamNG.drive. Оплата 700 рублей за каждый ролик. Нужна съемка экшн-сцен с монстр траком, видео в формате mp4, разрешение 1920x1080, фреймрейт 60 FPS. Темы сценариев предоставлены.Видеомонтаж45 заявокЗакрыт3 года назад
- $180
Требуется создание 20 видеороликов по 3-5 минут на темы сравнений игр GTA V, GTA San Andreas, Minecraft и BeamNG.drive. Для теста необходимо снять раунд с взрывами монстр траков в указанных играх. Формат видео - mp4, разрешение 1920x1080, фреймрейт 60 FPS. Умение работать в Adobe Premiere обязательно.Видеомонтаж44 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Требуется создание 20 видеороликов по 8 минут в игре BeamNG.drive с использованием монстр трака. Оплата 700 рублей за ролик. Важно снимать крупно, с четким разрешением 1920x1080 и фреймрейтом 60 FPS. Сценарии и локации предоставлены. Возможность дальнейшего сотрудничества.Видеомонтаж57 заявокЗакрыт3 года назад
- $180
Требуется видеомонтаж 20 роликов по 5-7 минут на темы сравнения игр GTA V, GTA San Andreas, Minecraft и других. За каждый ролик предусмотрена оплата 700 рублей. Необходимо создать тестовое видео с сравнениями взрывов мотоциклов в указанных играх. Ожидается веселая музыка, комедийные тайминги, разрешение 1920x1080 и фреймрейт 60 FPS. Умение работать в Adobe Premier обязательно.Видеомонтаж25 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо создать 50 ярких и привлекательных картинок для превью видео на YouTube, используя игру BeamNG.drive. Оплата составляет 150 рублей за каждую картинку. Для начала работы требуется выполнить тестовое задание, создать картинку, максимально похожую на образец из видео-инструкции. Необходимы навыки работы в Photoshop и наличие компьютера, поддерживающего игру.Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $250
Требуется подготовить 50 3D моделей, скачанных со Sketchfab, для импорта в игру BeamNG.drive с использованием Blender. Каждая модель должна быть выполнена в четырех размерах, оплата составляет 5$ за модель. В качестве теста нужно импортировать смайлик в размере s и предоставить скриншоты и файлы объекта.3D-графика9 заявокЗакрыт3 года назад
- $110
Необходимо сделать 20 видеороликов по 8-10 минут в игре Animal Revolt Battle Simulator. За каждый ролик предусмотрен гонорар 400 рублей. Требуется снять тестовое видео, где динозавр крушит противников на локации. Важно обеспечить плавную съемку, разрешение 1920x1080 и фреймрейт 60 FPS. Темы сценариев предоставляются.Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо сделать 20 видеороликов по 8 минут в игре BeamNG.drive с кинематографичными ракурсами. Оплата 700 рублей за ролик. Для начала требуется римейк первых 30 секунд одного из примеров. Разрешение – 1920х1080, фреймрейт – 60 FPS, формат – mp4. Имеются сценарии для роликов.Видеомонтаж37 заявокЗакрыт3 года назад
- $270
Требуется создать 20 роликов по 8 минут в игре GTA5 с использованием мода Спайдер Мена. Темы сценариев предоставлены. Оплата 750 руб. за первый тестовый ролик. Необходимо освоить Rockstar Editor и подготовить видео в разрешении 1920x1080 при 60 FPS. Первые 30-40 секунд ролика отправить на проверку.Видеомонтаж20 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется видеомонтажер для создания 20 роликов по 2-3 минуты в игре BeamNG.drive. Оплата 350 рублей за ролик. Необходимо предоставить римейк первых 30 секунд указанного видео с акцентом на кинематографичные ракурсы. Формат - mp4, разрешение 1920x1080, фреймрейт 60 FPS. Имеются темы сценариев.Видеомонтаж43 заявкиЗакрыт4 года назад
- $13
Требуется специалист по обработке фотографий для создания значков видео на YouTube. Необходим опыт работы в Photoshop. Оплата 100 руб за каждую картинку, тестовая обработка - хаммеры на грузовике. Примеры работ обязательны для оценки.Обработка фотографий100 заявокЗакрыт4 года назад
- $80
Нужно весело и энергично озвучить ролик на английском языке. Ищем человека для постоянного сотрудничества. Никаких специальных знаний не требуется, достаточно знания английского на уровне intermediate. Наши ролики будут связаны с машинками и ...Озвучивание124 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2
Заснять геймплей Android-игр. Примеры: https://www.youtube.com/watch?v=SwR2hFZktOs – Stack Colors 2 https://www.youtube.com/watch?v=315kaWHiKx8 – Rope-Man Run https://www.youtube.com/watch?v=MHNkD_S1xXM – Lick Runner https://www.youtube.com/watch?v=MR6Sr05OpWQ – Hair Challenge https://www.youtube.com/watch?v=afGGwBCCm9s – ...Видеомонтаж47 заявокЗакрыт4 года назад
- $270
Нужно сделать 20 роликов по 8 минут в игре GTA5 про Cпайдер Мена. Темы сценариев есть. Пример одного из роликов https://drive.google.com/file/d/1xsXNYnX1AbRR67yWgHjDlc7bai-dPzpy/view?usp=sharing Чтобы начать ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт4 года назад