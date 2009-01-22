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- $75Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим движок и база магазина Шины и диски пример: http://www.shinaexpert.ru/ Рассматриваются готовые примеры. Обязательно выбор по марке авто. Дизайн не нужен. В вашем ответе: стоимость и пример.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всвязи с большим ажиотажом на данный продукт, требуется верстальщик. Объем работ - партиями по 10-15шт. Требование к верстке - , корсбраузерность. Условия работы - наш движок на вашем хостинге. Оплата по факту сделал получил. Требование к шаблону - необходимо привести ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Клон яндекс маркета без цены заявки не рассматриваются от вас стоимость и примеры аналогичных работ....Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать 20 позиций настенных часов. Темы: Кухня, гостинная, спальня, детская, офис Форма: Круг, квадрат, треугольник, ромб и т.д. (любая) Материал: Дерево, ПВХ(пластик), ткани Требования к изображениям: Максимальная реалистичность, формат PNG, размер 500*500pixels Оплата за каждый рисунок по отдельности. От участника ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт15 лет назад