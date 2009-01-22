Огромное спасибо, за проделанную работу. Буду и дальше работать с Марией! Профессионализм - 10 баллов из 10. Работоспособность - 10 баллов из 10. Пунктуальность - 10 баллов из 10. Отзывчивость и понимание - 100 баллов из 10. :)