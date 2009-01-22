PavelDem

Павел Демьянов PavelDem

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка landing page

    $75

    тема шкафы купе на заказ.  Обязательные элементы:  1. Адаптивность 2. Верхнее меню (логотип+навигация+обратный звонок) 3. таймер акции 4. Кнопка прокрутки вверх Наполнение полностью на ваш креатив

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Магазин Шины, диски

    Необходим движок и база магазина Шины и диски пример: http://www.shinaexpert.ru/ Рассматриваются готовые примеры. Обязательно выбор по марке авто. Дизайн не нужен. В вашем ответе: стоимость и пример.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблоны для SHOPCMS

    Всвязи с большим ажиотажом на данный продукт, требуется верстальщик. Объем работ - партиями по 10-15шт. Требование к верстке - , корсбраузерность. Условия работы - наш движок на вашем хостинге. Оплата по факту сделал получил. Требование к шаблону - необходимо привести ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн новой продукции

    Необходимо разработать 20 позиций настенных часов. Темы: Кухня, гостинная, спальня, детская, офис Форма: Круг, квадрат, треугольник, ромб и т.д. (любая) Материал: Дерево, ПВХ(пластик), ткани Требования к изображениям: Максимальная реалистичность, формат PNG, размер 500*500pixels Оплата за каждый рисунок по отдельности. От участника ...

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
beetlegauge
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Магазин Шины, диски
Отличный заказчик - все отлично!
Огромное спасибо, за проделанную работу. Буду и дальше работать с Марией! Профессионализм - 10 баллов из 10. Работоспособность - 10 баллов из 10. Пунктуальность - 10 баллов из 10. Отзывчивость и понимание - 100 баллов из 10. :)
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