PavelElizaro

Привет, я Павел! Я UX/UI дизайнер с опытом в 1 год. Я всегда знал, что во мне есть чувство к прекрасному и теперь я хочу раскрыть свой потенциал в данном направлении. Прошел обучение в GeekBrains и освоил такие навыки как: работа с Figma (модульные сетки, фреймы, прототипы, композиция, типографика), PhotoShop (ретушь, создание мокапов, баннеры),Tilda (Каталог, информационные потоки, ZERO-блоки), Верстка (Основы HTML и основы CSS), Основы 3D - моделирования(Blender). Изучаю английский язык Посмотреть работы можно на Behance:https: //www.behance.net/cca585c1 Верстка: https://gorgeous-pie-d13590.netlify.app/