PavelMazeinPromo

краткая информация
Всем привет !
Рад видеть Вас у себя на странице :)
Буду рад сотрудничеству !
Описание выполнения работы ( правила ):
1) Сбор всей интересующей информации о проекте* ( подробное, либо краткое описание того, что хотите получить по окончании работы )
2) Решение сроков выполнения заказа ( зависит от дополнений - "...а можно еще сместить, закрасить, добавить, написать...").
3) Предоплата в размере 10-30% от стоимости заказа ( в зависимости от сложности )
4) Разработка и создание проекта*, согласование с клиентом ( уточнение деталей, корректировка)
5) Оплата оставшейся суммы = получение готовой работы на почту !
6) Бонусы ( доп. материал )
Заказ можно сделать следующим образом :
Отправить письмо c пометкой "ЗАКАЗ" на почту: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!