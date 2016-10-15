PavelMazeinPromo

краткая информация

Всем привет !

Рад видеть Вас у себя на странице :)

Буду рад сотрудничеству !

Описание выполнения работы ( правила ):

1) Сбор всей интересующей информации о проекте* ( подробное, либо краткое описание того, что хотите получить по окончании работы )

2) Решение сроков выполнения заказа ( зависит от дополнений - "...а можно еще сместить, закрасить, добавить, написать...").

3) Предоплата в размере 10-30% от стоимости заказа ( в зависимости от сложности )

4) Разработка и создание проекта*, согласование с клиентом ( уточнение деталей, корректировка)

5) Оплата оставшейся суммы = получение готовой работы на почту !

6) Бонусы ( доп. материал )

Заказ можно сделать следующим образом :

Отправить письмо c пометкой "ЗАКАЗ" на почту: [email protected]