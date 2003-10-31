Павел, монтажер со стажем 3+ года, монтирую в программе DaVinci Resolve.

Монтажер и фоторедактор, опыт работы в монтаже 3 года+.



● Работаю в таких программах, как DaVinci Resolve и Photoshop.

● Редактирую простые и средние по сложности видеоролики.

● Редактирую средние по сложности проекты в Photoshop.

● Все работы в портфолио сделано исключительно мной (Ролик, Превью)



Буду очень рад сотрудничеству с Вами! ✔