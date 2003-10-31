Павел, монтажер со стажем 3+ года, монтирую в программе DaVinci Resolve.
Монтажер и фоторедактор, опыт работы в монтаже 3 года+.
● Работаю в таких программах, как DaVinci Resolve и Photoshop.
● Редактирую простые и средние по сложности видеоролики.
● Редактирую средние по сложности проекты в Photoshop.
● Все работы в портфолио сделано исключительно мной (Ролик, Превью)
Буду очень рад сотрудничеству с Вами! ✔
Портфолио
- ИГРОВАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА 1 // FILE DESTINEDнет просмотров
- ИГРОВАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА 2 // CS:GOнет просмотров
- ИГРОВАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА 3 // Tiny Bunnyнет просмотров
- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА 1нет просмотров
- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НАРЕЗКА 23 просмотра