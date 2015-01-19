Стихи, рассказы, статьи и многое другое. Быстро, качественно и не дорого.

Написание стихов и различных текстов на любые темы. Поздравительные, любовные и другие стихи по Вашим параметрам, статьи и рецензии на различные тематику, рассказы на заказ, редактура художественных текстов и многое другое.

Сделаю быстро и качественно. За моими плечами многолетний опыт написания различных художественных текстов, а также участия в поэтических вечерах и литературных конкурсах.

Полный перечень предлагаемых услуг:

- написание стихов;

- написание песен под Вашу музыку;

- написание статей на различные темы;

- написание рецензий о литературе, кино, комиксах, компьютерных играх;

- редактирование художественных текстов;

- написание рассказов, притчей, сказок.