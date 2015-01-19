Стихи, рассказы, статьи и многое другое. Быстро, качественно и не дорого.
Написание стихов и различных текстов на любые темы. Поздравительные, любовные и другие стихи по Вашим параметрам, статьи и рецензии на различные тематику, рассказы на заказ, редактура художественных текстов и многое другое.
Сделаю быстро и качественно. За моими плечами многолетний опыт написания различных художественных текстов, а также участия в поэтических вечерах и литературных конкурсах.
Полный перечень предлагаемых услуг:
- написание стихов;
- написание песен под Вашу музыку;
- написание статей на различные темы;
- написание рецензий о литературе, кино, комиксах, компьютерных играх;
- редактирование художественных текстов;
- написание рассказов, притчей, сказок.
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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