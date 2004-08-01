PavelRadomskii

Павел Радомский PavelRadomskiiPavelRadomskii
19 летРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web-Дизайнер
Здравствуйте!
Меня зовут Павел и я, действующий Веб-Дизайнер. Создаю современное, яркое и продающие. 2 года профессионально занят в этой сфере. К каждому клиенту индивидуальный подход, а также дарю свою частичку позитива!
Я работаю в:
~Figma
~Adobe Illustrator
~Adobe Photoshop
Встречают по упаковке...
Я помогу создать для вас броскую и современную "упаковку"!
Открыт для работы любой сложности - пишите!
Действие аккаунта приостановлено!