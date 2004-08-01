PavelRadomskii

Web-Дизайнер

Здравствуйте!

Меня зовут Павел и я, действующий Веб-Дизайнер. Создаю современное, яркое и продающие. 2 года профессионально занят в этой сфере. К каждому клиенту индивидуальный подход, а также дарю свою частичку позитива!

Я работаю в:

~Figma

~Adobe Illustrator

~Adobe Photoshop

Встречают по упаковке...

Я помогу создать для вас броскую и современную "упаковку"!

Открыт для работы любой сложности - пишите!