Веб-дизайн (сайты, лендинги, прототипы, адаптивы), баннеры, креативы для соц. сетей. Создаю продающий, а не просто стильный дизайн

Привет!

Меня зовут Павел (можно на ты), мне 24 года и родом я из Минска, но успел пожить во многих уголках этого мира 

✔ Создаю современный веб-дизайн и адаптивы с акцентом на простоту в использовании

✔ Принимаю во внимание целевую аудиторию и задачи вашего бизнеса и выстраиваю проект основываясь на этом

✔ Исполню все пожелания и предложу варианты улучшения

✔ Обосную каждое решение в любом удобном для вас формате

 Со мной вы можете быть уверены, что работа будет выполнена точно в срок (а, скорее всего, даже раньше )

 Переживаю за ваш проект как за свой — все будет на высшем уровне!

Мои суперспособности:

😎 Мастер фигмы — воплощу ваши желания и правки в десятки раз быстрее, чем в фотошопе.

 Свободно говорю по-английски. Долгое время работал с текстами и контентом на обоих языках — помогу с копирайтингом или дам советы по улучшению текстов.

 Закончил магистратуру в EAE Business School (Мадрид) по маркетингу и e-commerce — помогу с составлением продающей структуры сайта, проработаем ваше УТП и сконцентрируемся на задачах бизнеса.

 Кстати, все правки абсолютно бесплатные!

Я понимаю, что вам хочется получить результат, который устраивает на 100% и полностью это поддерживаю!

 Верну аванс

Такое бывает: заказчик и исполнитель не созданы друг для друга, не подходят по знаку зодиака или еще чего. Если вам совсем не понравится часть работы, выполненная за аванс — без проблем верну деньги и не буду ругаться (но только если полностью не изменилось ТЗ) Давайте сохранять и ценить эмоциональное здоровье друг друга ❤

Наш идеальный план сотрудничества:

1. Вы заполняете бриф (отправлю в личные сообщения)

2. Согласовываем цену и сроки

3. Предоплата 30%

4. Дизайн

5. Правки

6. Оплата остальных 70% (или по частям, в зависимости от размера проекта)

7. Передача макета

8. Обмен отзывами

 Где меня найти?

Telegram: @PaulYak

Эл. почта: [email protected]

Behance: PavelYak

✍ Напишите мне, с радостью обсудим ваш проект.

Отвечаю на сообщения моментально  (конечно, если не сплю)