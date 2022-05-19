Привет!
Меня зовут Павел (можно на ты), мне 24 года и родом я из Минска, но успел пожить во многих уголках этого мира
✔ Создаю современный веб-дизайн и адаптивы с акцентом на простоту в использовании
✔ Принимаю во внимание целевую аудиторию и задачи вашего бизнеса и выстраиваю проект основываясь на этом
✔ Исполню все пожелания и предложу варианты улучшения
✔ Обосную каждое решение в любом удобном для вас формате
Со мной вы можете быть уверены, что работа будет выполнена точно в срок (а, скорее всего, даже раньше )
Переживаю за ваш проект как за свой — все будет на высшем уровне!
Мои суперспособности:
😎 Мастер фигмы — воплощу ваши желания и правки в десятки раз быстрее, чем в фотошопе.
Свободно говорю по-английски. Долгое время работал с текстами и контентом на обоих языках — помогу с копирайтингом или дам советы по улучшению текстов.
Закончил магистратуру в EAE Business School (Мадрид) по маркетингу и e-commerce — помогу с составлением продающей структуры сайта, проработаем ваше УТП и сконцентрируемся на задачах бизнеса.
Кстати, все правки абсолютно бесплатные!
Я понимаю, что вам хочется получить результат, который устраивает на 100% и полностью это поддерживаю!
Верну аванс
Такое бывает: заказчик и исполнитель не созданы друг для друга, не подходят по знаку зодиака или еще чего. Если вам совсем не понравится часть работы, выполненная за аванс — без проблем верну деньги и не буду ругаться (но только если полностью не изменилось ТЗ) Давайте сохранять и ценить эмоциональное здоровье друг друга ❤
Наш идеальный план сотрудничества:
1. Вы заполняете бриф (отправлю в личные сообщения)
2. Согласовываем цену и сроки
3. Предоплата 30%
4. Дизайн
5. Правки
6. Оплата остальных 70% (или по частям, в зависимости от размера проекта)
7. Передача макета
8. Обмен отзывами
Где меня найти?
Telegram: @PaulYak
Эл. почта: [email protected]
Behance: PavelYak
✍ Напишите мне, с радостью обсудим ваш проект.
Отвечаю на сообщения моментально (конечно, если не сплю)
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