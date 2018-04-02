Работа в разных сферах

Выполню работы в разных сферах: написание текстов по различным ТЗ; поиск и сбор информации; другие направления работ.

Два высших образования (экономическое и юридическое), опыт управления государственным учреждением (бюджетное и автономное), опыт предпринимательской деятельности (ООО, ИП на ОСНО, УСН). Отдельные виды услуг и работ по направлениям:

юридическое направление: основная специализация - защита прав потребителей (консультации, претензии, исковые заявления, взыскание сумм, неустоек, штрафов - для потребителей; консультации, ответы на претензии, отзывы на иски, мировые соглашения, разработка договоров купли-продажи (розничных, оптовых) типовых для бизнеса, индивидуальных - для продавцов, производителей); другие сферы гражданского права; регистрация ИП, ООО.

экономическое направление: расчет себестоимости, определение планов продаж и показателей, подготовка КП, расчет эффективности контрактов, составление контрактов и договоров; ведение учета и подготовка отчетности ИП на различных системах учета, с персоналом и без (ИФНС, ПФР, соцстрах, расчет з/пл, больничных, отпусков и т.д.); подготовка конкурсной документации от Заказчика, конкурсной заявки от Исполнителя/Поставщика; написание регламентов по различным направлениям деятельности; создание в программах учета справочников товаров/услуг