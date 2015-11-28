Pavel_Markov

Более трех лет занимаюсь созданием, продвижением сайтов и сообществ в социальных сетях. Всегда ищу новые решения для создания и оптимизации сайтов.

— Занимаюсь созданием сайтов для интернет-магазинов, блогов. Разработка Landing Page. Кроссбраузерная верстка, анимация, адаптивный

дизайн. Создание индивидуального и уникального наполнения для вашего

сайта. — Веб-дизайн, SEO оптимизация, профессиональный копирайтинг, перевод текстов с\на Английский, Испанский, Русский, Украинский. — Создание, оформление и продвижение сообществ в соц сетях.Действующий предприниматель сети оптово-розничных интернет-магазинов. Помогу

создать эффективную рекламную компанию для продвижения вашего

интернет-бизнеса. Предложу лучшее оптимальное и выгодное решение вашей

задачи в кратчайшие сроки.