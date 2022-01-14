❓ Вам нужен новый магазин с уникальным дизайном, который выделит вас среди конкурентов
или простой сайт с минимальными корректировками существующего шаблона?
✔️ Помогу определиться с шаблоном темы в соответствии с вашими требованиями.
✔️ Реализую ваш дизайн на платформе Shopify.
✔️ Разработаю удобный и современный UX/UA дизайн сайта по последним трендам индустрии.
✔️Выполню перенос вашего сайта на Shopify.
✔️После реализации проекта составлю подробные инструкции как наполнять сайт контентом, менять дизайн сайта с помощью frontend и backend панели Shopify, не прибегая к услугам веб разработчиков (в этом и есть главный плюс Shopify).
✔️ Upgrade темы вашего магазина до версии Shopify 2.0.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), LIQUID, JavaScript, jQuery.
Образование:
- Белорусский национальный технический университет;
- Курсы Freemote от ведущих разработчиков на Shopify.
Связь:
➤ телеграм: @developer_shopify (10-22)
Skype: beresklet82
С уважением
Павел.
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