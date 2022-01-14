Hужен магазин на Shopify? Welcome!!! Создание с нуля. Разработка и реализация уникального дизайна вашего сайта.

❓ Вам нужен новый магазин с уникальным дизайном, который выделит вас среди конкурентов

или простой сайт с минимальными корректировками существующего шаблона?

✔️ Помогу определиться с шаблоном темы в соответствии с вашими требованиями.

✔️ Реализую ваш дизайн на платформе Shopify.

✔️ Разработаю удобный и современный UX/UA дизайн сайта по последним трендам индустрии.

✔️Выполню перенос вашего сайта на Shopify.

✔️После реализации проекта составлю подробные инструкции как наполнять сайт контентом, менять дизайн сайта с помощью frontend и backend панели Shopify, не прибегая к услугам веб разработчиков (в этом и есть главный плюс Shopify).

✔️ Upgrade темы вашего магазина до версии Shopify 2.0.

 Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), LIQUID, JavaScript, jQuery.

 Образование:

- Белорусский национальный технический университет;

- Курсы Freemote от ведущих разработчиков на Shopify.

 Связь:

➤ телеграм: @developer_shopify (10-22)

Skype: beresklet82

✉️ [email protected]

С уважением

Павел.