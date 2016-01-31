Pavel_Zedow

SMM-специалист, менеджер

Опыт работы

YEC (Путешествия и туризм)

Туристическая компания YEC появилась в 2015 году в США. За кратчайшие сроки достигла успеха в своей нише благодаря активному продвижению в социальных сетях. Прекрасным достижением SMM-кампании за полгода работы является покорение 3-го места среди сообществ конкурентов и уверенный отрыв от них.

SMM-студия «Zet»

Благодаря наличию лидерских и управленческих навыков, сумел создать SMM-агентство «Zet», что подтверждено успешными показателями развития сети наших сообществ в социальных сетях.

• ВКонтатке с декабря 2012 года: суммарная аудитория - 4 125 000 подписчиков.

• Twitter с июня 2014 года: суммарная аудитория - 300 000 подписчиков.

• Facebook с октября 2015 года: 100 000 подписчиков. Стремительный рост аудитории продолжается.

Навыки работы с компьютером

В совершенстве владею Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Google Analytics, Яндекс Директ, офисным пакетом Microsoft Office. Языки программирования: HTML5, CSS3, JavaScript (будет полезно для работы с CMS Вашего веб-сайта).

Образование

Бакалавр: дипломат, международные отношения.

SAN (Społeczna Akademia Nauk), Варшава, Польша.

Владение языками

Английский, польский, русский, украинский - свободно.

Немецкий - выше среднего.

Чешский, белорусский - средний.

Контакты для связи и консультации:

Skype: paul.lemberg45

E-mail: [email protected]