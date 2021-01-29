Pavel_helper

SMM-специалист. Продвижение через соц.сети. Проработка и настройка рекламных компаний.

Здравствуйте, меня зовут Павел и я SMM-специалист.

С апреля 2020 года занимаюсь интернет продвижением, моя специализация Инстаграм. Но есть навыки в SEO-продвижении и в контекстной рекламе.

Основную деятельность вёл в Телеграмме, сейчас решил масштабироваться, так как считаю что набрал достаточно опыта. За время работы собрал множество положительных отзывов, Все добавлены у меня в Инстаграмме, кроме банальных "Спасибо за работу".

Моя главная компетенция заключается в фанатизме от SMM. Мне нравится эта профессия, но еще больше я люблю смотреть на результат своей работы. Выросшее число заявок у клиентов и уменьшение стоимости продажи.

С благодарностью и надеждой на сотрудничество.