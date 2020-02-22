Pavel_o

Павел Pavel_o

 
27 летРоссия/Томск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн логотипов, банеров

Здравствуйте! Меня зовут Павел. Последние 5 лет я занимаюсь фриланс разработкой логотипов Работаю, как правило, на западных фриланс площадах. 

Мои фриланс разработки отличаются высоким качеством, чем не может похвастаться большинство исполнителей. Я делаю быстро, качественно и предлагаю более низкую цену, чем конкуренты.

Кроме того, у меня можно заказать визитки, баннеры, дизайн шапок, обложек и обработку изображений в Photoshop. Готов обсудить любые пожелания ответить на интересующие Вас вопросы. С уважением, Павел

Photoshop