Pavelalekseev91

Положительные черты:

-Творческий и креативный

-Грамотный и образованный

-Усидчивый и терпеливый

-Всегда готов добиваться своего

-Не боюсь работы

-Честный и ответственный

-Легко обучаюсь

-Адаптируюсь под любой коллектив и сферу деятельности

-Имею бизнес склад ума

-Работаю на результат и высокие перспективы

Имею среднее специальное образование по специализации "Финансист", и неполное высшее по специализации "Финансы и кредит". Заканчивал Московскую Финансово-Юридическую Академию. С 2013 г. Июля имею открытое ИП. За плечами есть опыт управления строительной фирмы (Занимался подрядами и субподрядами), а также опыт в сфере торговли (Имел магазин по продаже мобильных аксессуаров, компьютерной периферии и прочей электроники. Предоставлял услуги по ремонту и обслуживанию моб.телефонов, компьютеров и прочих гаджетов. Подключал к мобильным сетевым операторам связи.) В 2015 г. 11 Апреля мой магазин ограбили под чистую. На сегодняшний день имею некоторые кредитные задолжности по прошлому магазину, в связи с этим срочно ищу работу в интернете, как постоянную, так и разовую. Есть опыт в создании каталогов, дизайна рекламы, логотипов, и никнейминга. Готов браться за любую работу, готов обучаться, рассмотрю любые предложения. Заранее благодарю :)