Требуется верстка шапки сайта (поиск по сайту, выпадающиеменю каталог с анимированными картинками) ModXКартинки и PSD файл предоставляемИмеется ссылка на готовый образец сайта , который устраиваетнас по функционалу
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
Периодически требуются разные работы с сайтом на modX – верстка, программирование, правка кода и пр. Нужен специалист, который будет этим заниматься. Сейчас нужно сделать верстку 2 страниц (каждый примерно по 7 экранов) Это ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Периодически требуются разные работы с сайтом (интернет-магазин Bitrix) – верстка, программирование, правка кода и пр. Нужен специалист, который будет этим заниматься.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима программа для составления прайс-листа из кода онлайн калькулятора http://joxi.ru/8AnMwakfzWXpO2 Рольставни Имеется в виду хотя бы частичная автоматизация заполнения таблиц (ширина+высота=цена).Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Имеется дизайн 3 страниц в psd файле для интернет магазина. Необходимо сделать верстку и настройку шаблона на Амиро CMSСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Есть сайт на MODx .Необходимо настроить модуль Shopkeeper для добавления товаров в корзину.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть тексты в ворде. Тема- автоматические ворота. Нужно его«причесать» с профессиональной (копирайтера) точки зрения. Сделать уникальными и интересно читаемыми.Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо наполнение сайта на готовый шаблон. Материал (картинки и текст) мы предоставляем. Знание верстки приветствуется.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайте есть кнопка "позвонить" Необходимо чтобы при нажатии на кнопку запускался сервис обратного звонка от pozvonim.com. В дальнейшем понадобятся другие услуги по созданию целей, настройку аб тестирования , интеграцию с различными сервисами статистики и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад