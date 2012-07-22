Pavelurist

Юридические консультации. Быстро и понятно!

Знание ГК РФ,ГПК РФ, ТК РФ, работал с УК РФ, АПК РФ, так же работал с ФЗ: О Прокуратуре РФ, об исполнительном производстве и ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд.

Имею опыт консультационной работы в сети интернет по вопросам ГК РФ, защиты прав потребителей и смежным.

Опыт работы с договорами: поставки, подряда, купли — продажи, хранения, аренды, найма жилого помещения, в том числе гос. Контрактами. (Составление, урегулирование разногласий.)

Прошёл курс повышения квалификации в ГУ — Высшая школа экономики. Назначен зам. председателя единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд.

Опыт переписки с государственными контролирующими и надзорными органами. Опыт работы с органами МВД, прокуратуры, Федеральной службой судебных приставов, Федеральной регистрационной службой (Регистрация прав на имущество и землю)

Опыт составления локальных нормативных актов: регламентов, порядков ведения работы в конкретных отраслях деятельности.

Имею опыт представительства в суде.