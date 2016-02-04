PavlentijKr

Необходимо создать Yahoo IM клиента на HTML/javascript. 2 функции: логин/логаут, отправить сообщение одному контакту/получить сообщение от одного контакта. HTML-верстка уже есть. Нужно добавить js-библиотеку для работы c Yahoo IM. Возможно использование готовой библиотеки, ...