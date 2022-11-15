Pavlinka2507

Специалист по рекламе

Здравствуйте! Я-тот,кто Вам нужен;)Меня зовут Полина,мне 21 год,я успешный копирайтер ресторанного портала Aperitive с опытом работы более полугода,фуд блоггер в Инстаграм,человек,сдавший ЕГЭ по русскому на 100(что показывает мое великолепное владение языком)!Студент 3 курса института мировой экономики и бизнеса,направления реклама и связи с общественностью специальность реклама и связи с общественностью,успешно сдаю все экзамены,очень хорошо разбираюсь в сфере своей деятельности.Я-исполнительна,коммуникабельна,целеустремлённа,креативна,пунктуальна Владею английским на уровне advanced,придумываю оригинальные слоганы,знаю эффективные PR кампании,разбираюсь в интернет рекламе.Являюсь специалистом сферы бьюти,который в курсе всех модных новинок индустрии красоты,визажист с опытом 5 лет Отлично разбираюсь в том,как вести блоги,вела так же влог в Инстаграм,посвящённым новостям экономики Китая Пишу 100% оригинальные тексты Так же владею отличным знанием PR и GR,маркетингом,всем пакетом программ Microsoft,Abode IllustratorТак же работаю в beauty сфере,являюсь ассистентом PR менеджера в салоне красоты SACO MOSCOW!С радостью бы присоединилась в Вашу команду Спасибо за внимание,и что прочли мое резюме!)Надеюсь на отклик Вот,одна из моих работ http://aperitiv.moscow/articles/apyeritiv-poohotilsya-dlya-vas-i-nastryelyal-s-dyesyatok-ryestoranov-podayuschih-dikoye-myaso-muzhchinam-posvyaschayetsya/