Программист-консультант по 1С
- Знание типовых конфигураций – Бухгалтерия 2.0, Бухгалтерия 3.0, Розница 2.2, БГУ 1.0, БГУ 2.0, ЗУП 2.5
- Опыт интеграции:Опыт работы с торговым оборудованием (весы, сканер ШК, эквайринг, ТСД) - подключение, настройка.
- Знания процессов деятельности организаций – розничная торговля, финансы, кадровый, бухгалтерский учет, бюджетный учет, налоговый учет.
- Знание механизмов платформы: СКД (системы компоновки данных).
- Умение настраивать архивацию, оптимизировать работу базы.
- Опыт написания технических инструкций, заданий.
- Самостоятельная разработка отдельных блоков системы, доработка типовых модулей.
- Консультации и обучение пользователей по работе с системой.
- Написание дополнительных отчетов, обработок, печатных форм по задачам пользователей.
- Обновление типовых и не типовых конфигураций.
- Помощь в составлении налоговой и бухгалтерской отчетности.
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