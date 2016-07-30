Pavlmir

Павел Pavlmir

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Программист-консультант по 1С
  • Знание типовых конфигураций – Бухгалтерия 2.0, Бухгалтерия 3.0, Розница 2.2, БГУ 1.0, БГУ 2.0, ЗУП 2.5
  • Опыт интеграции:Опыт работы с торговым оборудованием (весы, сканер ШК, эквайринг, ТСД) - подключение, настройка.
  • Знания процессов деятельности организаций – розничная торговля, финансы, кадровый, бухгалтерский учет, бюджетный учет, налоговый учет.
  • Знание механизмов платформы: СКД (системы компоновки данных).
  • Умение настраивать архивацию, оптимизировать работу базы.
  • Опыт написания технических инструкций, заданий.
  • Самостоятельная разработка отдельных блоков системы, доработка типовых модулей.
  • Консультации и обучение пользователей по работе с системой.
  • Написание дополнительных отчетов, обработок, печатных форм по задачам пользователей.
  • Обновление типовых и не типовых конфигураций.
  • Помощь в составлении налоговой и бухгалтерской отчетности.