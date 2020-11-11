Добрый день!Меня зовут Александра и я инженер-проектировщик и дизайнер интерьеров!
Если Вы хотите максимально облегчить себе жизнь в период ремонта, не хотите ломать голову, где поставить диван, а где повесить светильник и установить розетки, я с удовольствие Вам помогу. Вместе мы создадим уютное, стильное пространство, учитывая правила перепланировок, СНиПы и ГОСТы, а так же правила эргономики.
Разработаю для Вас:
- обмерный план;
- три варианта планировочного решения;
- техническое задание;
- дизайн-концепцию (выбор стиля и цветовых решений);
- подберу мебель, материалы, светильники, составлю спецификации;
- рабочую документацию (чертежи для строителей);
- стилевой коллаж (до 2х корректировок), где можно увидеть цветовые решения, подбор мебели, светильников и отделочных материалов;
- 3D визуализация.
Возможен авторский надзор: контроль ведения строительных работ относительно проекта.
ПОЛНЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ без 3D без визуализации 1 000руб/кв.м (с 3D визуализацией 1300 руб/кВ.м)
Вы можете заказать только ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 300 руб/кв.м.
Портфолио
- Кухня 5.228 просмотров