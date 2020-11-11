Дизайн интерьера

Добрый день!Меня зовут Александра и я инженер-проектировщик и дизайнер интерьеров!

Если Вы хотите максимально облегчить себе жизнь в период ремонта, не хотите ломать голову, где поставить диван, а где повесить светильник и установить розетки, я с удовольствие Вам помогу. Вместе мы создадим уютное, стильное пространство, учитывая правила перепланировок, СНиПы и ГОСТы, а так же правила эргономики.

Разработаю для Вас:

- обмерный план;

- три варианта планировочного решения;

- техническое задание;

- дизайн-концепцию (выбор стиля и цветовых решений);

- подберу мебель, материалы, светильники, составлю спецификации;

- рабочую документацию (чертежи для строителей);

- стилевой коллаж (до 2х корректировок), где можно увидеть цветовые решения, подбор мебели, светильников и отделочных материалов;

- 3D визуализация.

Возможен авторский надзор: контроль ведения строительных работ относительно проекта.

ПОЛНЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ без 3D без визуализации 1 000руб/кв.м (с 3D визуализацией 1300 руб/кВ.м)

Вы можете заказать только ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 300 руб/кв.м.