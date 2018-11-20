Графический дизайнер

Помогаю компаниям красиво оформить продукцию

Верстаю журналы и многостраничные буклеты. Создаю логотипы, айдентику. Оформляю презентации.

В работе использую принципы и инструменты графического дизайна: типографику, работу с модульной сеткой, цветом, пространством. Руководствуюсь правилом простоты и функциональности.

Лучше всего меня подключить к проекту на этапе идеи, чтобы вместе разобраться в проблеме и решить задачу.

Мои инструменты:

Adobe InDesign — для создания макета.

Adobe Illustrator — для создания векторной графики: иконок, иллюстраций, инфографики.

Adobe Photoshop — для ретуширования и обработки фотографий, подготовки к печати.