Графический дизайнер
Помогаю компаниям красиво оформить продукцию
Верстаю журналы и многостраничные буклеты. Создаю логотипы, айдентику. Оформляю презентации.
В работе использую принципы и инструменты графического дизайна: типографику, работу с модульной сеткой, цветом, пространством. Руководствуюсь правилом простоты и функциональности.
Лучше всего меня подключить к проекту на этапе идеи, чтобы вместе разобраться в проблеме и решить задачу.
Мои инструменты:
Adobe InDesign — для создания макета.
Adobe Illustrator — для создания векторной графики: иконок, иллюстраций, инфографики.
Adobe Photoshop — для ретуширования и обработки фотографий, подготовки к печати.
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Портфолио
- Презентация для международного конкурса781 просмотр
- Дизайн афиши: Уххх, юмор456 просмотров
- Листовка: Чистый дом347 просмотров
- Логотип: Студенческий выбор312 просмотров