Создание сайтов,логотипов и фирменного стиля,продвижение и редизайн сайтов
Качественное выполнение работы,быстро,надежно,по разумной цене.
Область работы:
- Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение
- Фирменный стиль
- Визитки
- Рекламная продукция
- Продвижение сайтов
- Редизайн сайтов
Знание языков:
Русский- отлично
Английский- начальный уровень
Немецкий- средний уровень
Программирование на PHP, Delphi; HTML, CSS, MySQL, кроссбраузерная вёрстка; знание программ Photoshop,Corel Draw,3D Max,Dreamweaver
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