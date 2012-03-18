Pavvvel

Павел Pavvvel

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Создание сайтов,логотипов и фирменного стиля,продвижение и редизайн сайтов

Качественное выполнение работы,быстро,надежно,по разумной цене.

Область работы:

- Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение

- Фирменный стиль

- Визитки

- Рекламная продукция

- Продвижение сайтов

- Редизайн сайтов

Знание языков:

Русский- отлично

Английский- начальный уровень

Немецкий- средний уровень

Программирование на PHP, Delphi; HTML, CSS, MySQL, кроссбраузерная вёрстка; знание программ Photoshop,Corel Draw,3D Max,Dreamweaver

HTML-верстка
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Интернет-магазины
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Поисковые системы (SEO)
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Сайты «под ключ»
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