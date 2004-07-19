Привет! Буду рад помочь в ваших начинаниях и предоставить вам качественную работу за минимальные сроки :)
Привет! Я занимаюсь созданием сайтов-визиток. но также создание дизайна логотипа на основе макетов клиентов и с нуля. У меня есть опыт создания крупных веб-сайтов для страховых компаний, создания и редактирования логотипов для игровых серверов и предприятий. В основном я работаю на платформе Wix и adobe illustrator, что помогает мне выполнять свою работу быстро и эффективно! а также вы можете узнать больше обо мне и моем портфолио на моем сайте https://rixstudio.tk/
Спасибо вам за ваше внимание. Регулярное общение действительно важно для меня, так что давайте поддерживать связь!
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Портфолио
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- Моя визитка14 просмотров
- Маркетинговая компания13 просмотров
- Тур фирма16 просмотров
- Маркетинговая компания14 просмотров
- ССК13 просмотров
- НЭТ (учебное заведение)10 просмотров
- Олимпия13 просмотров
- Книжный дом15 просмотров
- Реликвия25 просмотров