Привет! Буду рад помочь в ваших начинаниях и предоставить вам качественную работу за минимальные сроки :)

Привет! Я занимаюсь созданием сайтов-визиток. но также создание дизайна логотипа на основе макетов клиентов и с нуля. У меня есть опыт создания крупных веб-сайтов для страховых компаний, создания и редактирования логотипов для игровых серверов и предприятий. В основном я работаю на платформе Wix и adobe illustrator, что помогает мне выполнять свою работу быстро и эффективно! а также вы можете узнать больше обо мне и моем портфолио на моем сайте https://rixstudio.tk/

Спасибо вам за ваше внимание. Регулярное общение действительно важно для меня, так что давайте поддерживать связь!