Сайты под ключ/ дизайн соцсетей/ полиграфия
Услуги по графическому/ web дизайну:
Группа ВК:
Портфолио по альбомам:
https://vk.com/albums-128458808
Альбом со всеми работами:
https://vk.com/album-128458808_242944286
Заказать дизайн в Телеграм: @moydizayn888
Или ВК: https://vk.com/epayul
Услуги
- 3D обложки (книги/ коробки) для инфопродуктов
- Баннеры (статичные и с анимацией)
- Оформление всех социальных сетей (от поста до лендинга)
- Дизайн и верстка сайтов (под ключ)
- Логотипы/ Аватарки
- Полиграфия рекламная (КП, Маркетинг КИТы, купоны, календари, сертификаты визитки, бейджи...)
- Фото на документы (подготовка для печати и передачи по интернет)
- Интерактивное Меню для инфопродукта
- Иллюстрации / Коллажи
- Обработка фотографий
- Открытки (статичные и с анимацией)
- Видеопрезентации для сайта
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