Payul

Екатерина Payul

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сайты под ключ/ дизайн соцсетей/ полиграфия

Услуги по графическому/ web дизайну:

Группа ВК:

https://vk.com/moy_dizayn_888

Портфолио по альбомам:

https://vk.com/albums-128458808

Альбом со всеми работами:

https://vk.com/album-128458808_242944286

Заказать дизайн в Телеграм: @moydizayn888

Или ВК: https://vk.com/epayul

Услуги

  • 3D обложки (книги/ коробки) для инфопродуктов
  • Баннеры (статичные и с анимацией)
  • Оформление всех социальных сетей (от поста до лендинга)
  • Дизайн и верстка сайтов (под ключ)
  • Логотипы/ Аватарки
  • Полиграфия рекламная (КП, Маркетинг КИТы, купоны, календари, сертификаты визитки, бейджи...)
  • Фото на документы (подготовка для печати и передачи по интернет)
  • Интерактивное Меню для инфопродукта
  • Иллюстрации / Коллажи
  • Обработка фотографий
  • Открытки (статичные и с анимацией)
  • Видеопрезентации для сайта