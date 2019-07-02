Набор текста в Word так же качественный перевод с английского и на английский язык
Чем занимаюсь:
Быстро и качественно сделаю набор документов с отсканированных и рукописных носителей. Делаю после вычитку, проверяю орфографию и пунктуацию.
Нужно для заказа:
Здравствуйте, спасибо за проявленный интерес. Пришлите пожалуйста в вашем кворке исходники.
Объем услуги в кворке: от 10000 тысяч знаков
Стоимость: 500р за кворк. (кворк 10000 знаков)
Перевод:
Объем услуги в кворке: 230 слов на английский или 400 слов с английского
Стоимость: 500р за кворк.
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