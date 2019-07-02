Набор текста в Word так же качественный перевод с английского и на английский язык

Чем занимаюсь:

Быстро и качественно сделаю набор документов с отсканированных и рукописных носителей. Делаю после вычитку, проверяю орфографию и пунктуацию.

Нужно для заказа:

Здравствуйте, спасибо за проявленный интерес. Пришлите пожалуйста в вашем кворке исходники.

Объем услуги в кворке: от 10000 тысяч знаков

Стоимость: 500р за кворк. (кворк 10000 знаков)

Перевод:

Объем услуги в кворке: 230 слов на английский или 400 слов с английского

Стоимость: 500р за кворк.