Pchelenkov

Интернет-маркетолог

Дорогой клиент! Здорово, что мой профиль вас заинтересовал:)

Давайте знакомиться. Меня зовут Виталий, я интернет-маркетолог и веб-разработчик с опытом работы более 9 лет.

За эти годы у меня была возможность поработать в разных направлениях, от продвижения цветочного магазина в небольшом городе, с использованием стратегии локального маркетинга, до формирования спроса и вывода на рынки РБ, России и Казахстана новой торговой марки, продажи недвижимости в Испании и привлечения клиентов на медицинские услуги в Германии. В сумме мне удалось освоить более 30 рыночных ниш. Я разрабатывал общую стратегию маркетинга, координировал работу SEO специалистов, специалистов по контекстной рекламе и таргетированной рекламе, копирайтеров и программистов. У меня есть опыт, как управления отделом маркетинга из 20 человек, так и опыт работы в каждом из этих направлений, отдельно.



Резюмирую:

Работал с Европой и СНГ (Более 30 рыночных ниш):

- Настройка контекстной, торговой и медийной рекламы Google ads, Яндекс.Директ (бюджет до 50.000$/месяц)

- Настройка таргетированной рекламы ВK, Mytarget, FB, Instagram, TikTok

- Разработка автоворонок в Instagram и Telegram

- Настройка систем сквозной и веб аналитики (Roistat, PowerBI, GA4, GTM)

- Формирование спроса на новый товар в РФ и РБ

- SEO продвижение (РФ, РБ, Казахстан и др. страны СНГ)

- Email и мессенджер-маркетинг (Viber, Telegram)

- Понимание языков HTML, CSS, JavaScript, PHP и SQL

- Разработка в CMS: Drupal, Wordpress, Modx, OpenCart и Bitrix,

- Разработка на конструкторах сайтов Tilda и TapLink

- Разработка парсеров и чат-ботов на Python

- Копирайтинг, основанный на применении метода LSI



Если вы ищете маркетолога, который объединит маркетинговую экспертизу с техническими навыками и бросит вызов конкуренции, то я готов взять на себя все тяжелые задачи по лидогенерации, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего - развитии вашего бизнеса.