Молодой Веб-дизайнер
Хей!
Меня зовут Никита, и как ты уже наверное увидел, мне 18 лет, и я полон сил и энергии для работы:)
И знаешь что мне нравится? Это создавать! Создавать шедевры, а именно дизайн сайтов. Почему я называю сайты шедеврами? Да потому-что, я вкладываю целую душу на создание дизайна твоего сайта, силы, которые я не жалею.
Мне нравится то, чем я занимаюсь. Это не просто работа, это хобби, от которого ты получаешь удовольствие.
И так, чего медлить, напиши мне, и я вложу целую душу в создание твоего сайта :)
Мои контакты, куда ты можешь мне написать:
Inst - https://www.instagram.com/ahti0ma/
WhatsUp - +79539444236
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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