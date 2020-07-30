Молодой Веб-дизайнер

Хей!

Меня зовут Никита, и как ты уже наверное увидел, мне 18 лет, и я полон сил и энергии для работы:)

И знаешь что мне нравится? Это создавать! Создавать шедевры, а именно дизайн сайтов. Почему я называю сайты шедеврами? Да потому-что, я вкладываю целую душу на создание дизайна твоего сайта, силы, которые я не жалею.

Мне нравится то, чем я занимаюсь. Это не просто работа, это хобби, от которого ты получаешь удовольствие.

И так, чего медлить, напиши мне, и я вложу целую душу в создание твоего сайта :)

Мои контакты, куда ты можешь мне написать:

VK - https://vk.com/nepebody

Inst - https://www.instagram.com/ahti0ma/

WhatsUp - +79539444236