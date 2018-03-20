Pechorinreklama

Специалист по настройке рекламы РСЯ

Меня зовут Печорин Эдуард. Я ответственный работник, начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", тщательно изучил самые современные технологии рекламы, и готов внедрить их для Вас бесплатно.

Сейчас я активно продолжаю получать новый опыт по настройке рекламы в РСЯ, совершенствую свои навыки по настройке рекламы разных продуктов, поэтому я настрою Вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детали нашего сотрудничества.

Жду от Вас сообщений.

Мой адрес: [email protected]