Удобные сайта любой сложности Frontend разработчик

Приветствую!

Меня зовут Илья. Frontend разработчик из Тулы. Разрабатываю full stack веб-сайты с использованием современных технологий: React js на фронте и серверную часть на node js, базу дынных использую MongoDB. Рассматриваю как единичный заказ так и сотрудничество на длительное время.



Возьмусь за ваш сайт с гарантией выполнения работы и дальнейшим взаимном сотрудничеством.



Услуга включает в себя:

✅ Адаптивный веб-сайт

✅ Хостинг

✅ Доменное имя

✅ SEO-оптимизация

✅ Админ панель

✅ Форма обратной связи

✅ Неограниченное количество правок

✅ Дальнейшее сотрудничество

Мои навыки

HTML5, CSS3, SCSS, БЭМ

JS, TypeScript, React, Redux Toolkit, RTK Query

Rest API, Express.js, MongoDB

Git, Figma