Pedronin

Илья Pedronin

 
20 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобные сайта любой сложности Frontend разработчик

Приветствую!
Меня зовут Илья. Frontend разработчик из Тулы. Разрабатываю full stack веб-сайты с использованием современных технологий: React js на фронте и серверную часть на node js, базу дынных использую MongoDB. Рассматриваю как единичный заказ так и сотрудничество на длительное время.

Возьмусь за ваш сайт с гарантией выполнения работы и дальнейшим взаимном сотрудничеством.

Услуга включает в себя:
✅ Адаптивный веб-сайт
✅ Хостинг
✅ Доменное имя
✅ SEO-оптимизация
✅ Админ панель
✅ Форма обратной связи
✅ Неограниченное количество правок
✅ Дальнейшее сотрудничество

Мои навыки

HTML5, CSS3, SCSS, БЭМ

JS, TypeScript, React, Redux Toolkit, RTK Query

Rest API, Express.js, MongoDB

Git, Figma

Портфолио