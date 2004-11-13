Удобные сайта любой сложности Frontend разработчик
Приветствую!
Меня зовут Илья. Frontend разработчик из Тулы. Разрабатываю full stack веб-сайты с использованием современных технологий: React js на фронте и серверную часть на node js, базу дынных использую MongoDB. Рассматриваю как единичный заказ так и сотрудничество на длительное время.
Возьмусь за ваш сайт с гарантией выполнения работы и дальнейшим взаимном сотрудничеством.
Услуга включает в себя:
✅ Адаптивный веб-сайт
✅ Хостинг
✅ Доменное имя
✅ SEO-оптимизация
✅ Админ панель
✅ Форма обратной связи
✅ Неограниченное количество правок
✅ Дальнейшее сотрудничество
Мои навыки
HTML5, CSS3, SCSS, БЭМ
JS, TypeScript, React, Redux Toolkit, RTK Query
Rest API, Express.js, MongoDB
Git, Figma
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Blog (написание статей) full-stack приложениенет просмотров
- Интернет магазин на React1 просмотр