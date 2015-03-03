Pegmeleon

Артём Pegmeleon

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Переводы с английского и немецкого, написание студенческих работ, копирайт и рерайт

Студент МГИМО, 3 курс. Знаю английский и немецкий языки, есть опыт написания студенческих работ для друзей. Сферами научной деятельности являются политология, международные отношения. Сферы интересов:кино, культура, компьютерные игры.

Переводы
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга