Переводы с английского и немецкого, написание студенческих работ, копирайт и рерайт
Студент МГИМО, 3 курс. Знаю английский и немецкий языки, есть опыт написания студенческих работ для друзей. Сферами научной деятельности являются политология, международные отношения. Сферы интересов:кино, культура, компьютерные игры.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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