Переводы с английского и немецкого, написание студенческих работ, копирайт и рерайт

Студент МГИМО, 3 курс. Знаю английский и немецкий языки, есть опыт написания студенческих работ для друзей. Сферами научной деятельности являются политология, международные отношения. Сферы интересов:кино, культура, компьютерные игры.