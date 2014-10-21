Опыт в аналогичной должности: 3-5 лет

Проживание: Ставрополь

Профессиональная сфера: IT, компьютеры, работа в интернете

Опыт работы

Free lance

с января 2008 по настоящее время.

удаленная работа

• верстка html-макетов из PSD-макетов

• разработка функционала сайта с использованием элементов систем управления

• соблюдение стандартов кодирования

• проектирование сайтов с нуля

• оптимизация серверного и клиентского кода

• знание английского языка на уровне чтения технической документации

Инфостеп

с марта 2010 по ноябрь 2011.

Web программист

Разработка программного обеспечения серверной и клиентской части, а так же сопровождение и поддержка существующих проектов

www.info-st.ru

Образование

Основное: высшее

СевКавГТУ, 2004-2010 г., высшее (специалист)

Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления

Основное направление: Разработка теоретической, алгоритмической, программной и технологической платформы для построения распределенных систем управления телекоммуникационными сетями и услугами.

Профессиональные навыки

• Уверенные знания (X)HTML‚ HTML5‚ CSS3‚ XML‚ JavaScript (Jquery)‚ PHP5‚ MySQL5‚ владение ООП‚ шаблоны проектирования

• системы контроля версий (SVN)

• Apache2 навыки администрирования

• Вёрстка

• Zend framework (основной)‚ Yii‚ WordPress

• Навыки работы в ОС Unix (Ubuntu) и консоли

Дополнительные сведения

Семейное положение: холост

Дети: нет

Возможность командировок: есть

О себе:

В настоящее время проживаю в г.Ставрополе но готов рассмотреть предложения с переездом в Москву или на удалённой основе.

Желание расти‚ делать новое‚ увеличивать профессиональный уровень.

Обязательные условия: интересные проекты и возможность личного и профессионального роста‚ дружный коллектив.

В замен гарантирую максимальную отдачу и ответственность в работе.

Иностранные языки

Английский: средний