Опыт в аналогичной должности: 3-5 лет
Проживание: Ставрополь
Профессиональная сфера: IT, компьютеры, работа в интернете
Опыт работы
Free lance
с января 2008 по настоящее время.
удаленная работа
• верстка html-макетов из PSD-макетов
• разработка функционала сайта с использованием элементов систем управления
• соблюдение стандартов кодирования
• проектирование сайтов с нуля
• оптимизация серверного и клиентского кода
• знание английского языка на уровне чтения технической документации
Инфостеп
с марта 2010 по ноябрь 2011.
Web программист
Разработка программного обеспечения серверной и клиентской части, а так же сопровождение и поддержка существующих проектов
Образование
Основное: высшее
СевКавГТУ, 2004-2010 г., высшее (специалист)
Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления
Основное направление: Разработка теоретической, алгоритмической, программной и технологической платформы для построения распределенных систем управления телекоммуникационными сетями и услугами.
Профессиональные навыки
• Уверенные знания (X)HTML‚ HTML5‚ CSS3‚ XML‚ JavaScript (Jquery)‚ PHP5‚ MySQL5‚ владение ООП‚ шаблоны проектирования
• системы контроля версий (SVN)
• Apache2 навыки администрирования
• Вёрстка
• Zend framework (основной)‚ Yii‚ WordPress
• Навыки работы в ОС Unix (Ubuntu) и консоли
Дополнительные сведения
Семейное положение: холост
Дети: нет
Возможность командировок: есть
О себе:
В настоящее время проживаю в г.Ставрополе но готов рассмотреть предложения с переездом в Москву или на удалённой основе.
Желание расти‚ делать новое‚ увеличивать профессиональный уровень.
Обязательные условия: интересные проекты и возможность личного и профессионального роста‚ дружный коллектив.
В замен гарантирую максимальную отдачу и ответственность в работе.
Иностранные языки
Английский: средний
Портфолио
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