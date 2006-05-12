Ищу работу

Здравствуйте!

В свои 16 лет хороший коммуникабельный работник, клиентоориенированный, умеющий грамотно изъяснятся и поднимать спрос на определенный товар. Имею опыт работы в сфере общественного питания.

Работала в ресторане тайско-японской кухни; так же няней ребенка возраста от 2 до 7 лет. Получаю основное общее образование, старшие классы.

Навыки:

Грамотная речь;

Встреча гостей;

Коммуникабельность;

Навык разрешения конфликтов;

Общение с людьми;

Умение продавать hot-товар;

Инициативность;

Грамотность;

Общение с детьми и животными;

Аккуратность;

Ответственность;

Вежливость;

Обворожительная улыбка)

Помимо учёбы и работы на протяжении семи лет занималась актерским мастерством. Играла в комейдиных и античных постановках, часто читаю стихотворения. Пробую себя в писательстве.

Так же любитель создания небольших живописных изображений. Помимо этого кастомлю вещи.