Здравствуйте!
В свои 16 лет хороший коммуникабельный работник, клиентоориенированный, умеющий грамотно изъяснятся и поднимать спрос на определенный товар. Имею опыт работы в сфере общественного питания.
Работала в ресторане тайско-японской кухни; так же няней ребенка возраста от 2 до 7 лет. Получаю основное общее образование, старшие классы.
Навыки:
Грамотная речь;
Встреча гостей;
Коммуникабельность;
Навык разрешения конфликтов;
Общение с людьми;
Умение продавать hot-товар;
Инициативность;
Грамотность;
Общение с детьми и животными;
Аккуратность;
Ответственность;
Вежливость;
Обворожительная улыбка)
Помимо учёбы и работы на протяжении семи лет занималась актерским мастерством. Играла в комейдиных и античных постановках, часто читаю стихотворения. Пробую себя в писательстве.
Так же любитель создания небольших живописных изображений. Помимо этого кастомлю вещи.