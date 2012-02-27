В 2004 году закончил Кировоградский Государственный Технический Университет по специальности "Машины и оборудование сельскохозяйственного производства". В данный момент работаю инженером-конструктором на одном из предприятий города.

Язык программирования PHP начал изучать исключительно из интереса - научиться программировать было еще моей детской мечтой. Попутно пришлось разобраться с HTML и CSS, а так же научиться работать с базами данных MySQL. Со временем, занятия по освоению web-технологий меня на столько увлекли, что захотелось тратить на это больше времени, а свои умения применять на профессиональном уровне. В данный момент занимаюсь освоением CMS Drupal. В ближайшее время планирую освоить JavaScript, углубляя при этом свои познания в PHP, HTML и CSS. Так же планирую в первые месяцы Нового 2009-го года запустить собственный веб-портал на CMS Drupal, для приобретения опыта и реализации своих идей.

Кроме web-программирования увлекаюсь web-дизайном. Являюсь сторонником блочной верстки.

Так же являюсь поклонником операционной системы Linux. На домашнем компьютере установлен дистрибутив Ubuntu.

Не плохо знаю английский язык. Имею опыт технических переводов с английского на украинский и русский.

Люблю фотографировать и обробатывать фотографии на компьютере.