Образование: среднее специальное (красный диплом), незаконченное высшее (последний курс института МГЭИ, так-же планируется диплом с отличием) по специальности Юриспруденция, Специалист таможенного дела.

Имеется опыт написания научных статей, и студенческих работ.

Специальные знания: владение ПК опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), навыки работы с Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Skype) и E-mail.

Личные качества: коммуникабельность, креативность, ответственность, пунктуальность, устойчивость в стрессовых ситуациях.

Интересы и увлечения: литература, художественное исскуство, спорт, музыка, как классическая, так и тяжелая, кино в жанре хоррор.