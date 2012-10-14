Образование: среднее специальное (красный диплом), незаконченное высшее (последний курс института МГЭИ, так-же планируется диплом с отличием) по специальности Юриспруденция, Специалист таможенного дела.
Имеется опыт написания научных статей, и студенческих работ.
Специальные знания: владение ПК опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), навыки работы с Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Skype) и E-mail.
Личные качества: коммуникабельность, креативность, ответственность, пунктуальность, устойчивость в стрессовых ситуациях.
Интересы и увлечения: литература, художественное исскуство, спорт, музыка, как классическая, так и тяжелая, кино в жанре хоррор.
Действие аккаунта приостановлено!
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $25
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $40
от 5 дней
нет рейтинга