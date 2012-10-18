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CURRICULUM VITAE
ОБРАЗОВАНИЕ:
2005-2009: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.
Факультет: Высшая Школа Бизнеса
Специальность: менеджмент
ОПЫТ РАБОТЫ:
- Январь 2010 – Июнь 2012 Ежедневная Газета "Московский Комсомолец"
Должность: корреспондент международного отдела
- Июль 2009 – январь 2010: ООО «Кофе Сирена» (Starbucks)
Должность: бариста
- Июнь 2007 – декабрь 2008: рекламное агентство «Мульти Технологии».
Должность: менеджер по работе с клиентами
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Языки: разговорный английский (Уровень: upper intermediate+ Бизнес английский); французский (уровень: базовый).
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