Penman

Борис Penman

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Копирайтинг,Статьи, Новости, Пресс-релизы

CURRICULUM VITAE

ОБРАЗОВАНИЕ:

2005-2009: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.

Факультет: Высшая Школа Бизнеса

Специальность: менеджмент

ОПЫТ РАБОТЫ:

- Январь 2010 – Июнь 2012 Ежедневная Газета "Московский Комсомолец"

Должность: корреспондент международного отдела

- Июль 2009 – январь 2010: ООО «Кофе Сирена» (Starbucks)

Должность: бариста

- Июнь 2007 – декабрь 2008: рекламное агентство «Мульти Технологии».

Должность: менеджер по работе с клиентами

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Языки: разговорный английский (Уровень: upper intermediate+ Бизнес английский); французский (уровень: базовый).