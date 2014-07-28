Дизайн-макеты
Графический дизайнер.
Работа в удалённом доступе:
E-mail: [email protected]
Skype: letunchy
ICQ: 389-263-782
В г. Ижевск возможна личная встреча. 8-904-275-98-09 Марина
Сроки изготовления – от 1 часа до 1 недели, в зависимости от занятости и сложности работы.
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Портфолио
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Дизайн продукции
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от 2 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
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Наружная реклама
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от $15
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $35
от 3 дней
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