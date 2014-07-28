Дизайн-макеты

Графический дизайнер.

Работа в удалённом доступе:

E-mail: [email protected]

Skype: letunchy

ICQ: 389-263-782

В г. Ижевск возможна личная встреча. 8-904-275-98-09 Марина

Сроки изготовления – от 1 часа до 1 недели, в зависимости от занятости и сложности работы.