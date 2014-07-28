Pennie-B

Марина Pennie-B

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн-макеты

Графический дизайнер.

Работа в удалённом доступе:

E-mail: [email protected]

Skype: letunchy

ICQ: 389-263-782

В г. Ижевск возможна личная встреча. 8-904-275-98-09 Марина

Сроки изготовления – от 1 часа до 1 недели, в зависимости от занятости и сложности работы.

Портфолио

Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $35
от 3 дней
нет рейтинга