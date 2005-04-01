Penthesileia

Валерия Penthesileia

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Переводчик

Стеблюк Валерия Сергеевна

E-mail: [email protected]

Образование

2005 — Государственный Университет - Высшая Школа Экономики, юрист, специалист

2004 — Государственный Университет - Высшая Школа Экономики, переводчик в сфере юриспруденции, диплом

Профессиональный опыт

03.2008 - 10.2008 , "Топливное Обеспечение Аэропортов" Торговый Дом”, ООО

юрисконсульт

11.2005 - 03.2008 , "Русатомконсалт", ООО

юрисконсульт

04.2005 - 11.2005 , "Русатомконсалт", ООО

помощник юрисконсульта

Языки

Русский: Родной язык

Английский язык: fluent (включая юридическую терминологию)

Навыки работы с компьютером:

общее (Windows), MS Office (Word, Excel, Internet Explorer), MS Project, Справочные правовые системы (“Консультант Плюс”, “Гарант”), 1С Предприятие.