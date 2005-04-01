Penthesileia

Стеблюк Валерия Сергеевна
E-mail: [email protected]
Образование
2005 — Государственный Университет - Высшая Школа Экономики, юрист, специалист
2004 — Государственный Университет - Высшая Школа Экономики, переводчик в сфере юриспруденции, диплом
Профессиональный опыт
03.2008 - 10.2008 , "Топливное Обеспечение Аэропортов" Торговый Дом”, ООО
юрисконсульт
11.2005 - 03.2008 , "Русатомконсалт", ООО
юрисконсульт
04.2005 - 11.2005 , "Русатомконсалт", ООО
помощник юрисконсульта
Языки
Русский: Родной язык
Английский язык: fluent (включая юридическую терминологию)
Навыки работы с компьютером:
общее (Windows), MS Office (Word, Excel, Internet Explorer), MS Project, Справочные правовые системы (“Консультант Плюс”, “Гарант”), 1С Предприятие.