Копирайтер. Все виды работ, качественно и в срок.

Вот такой вот копирайтинг. Все виды работ, качественно и в срок.

Доброго времени суток!

Предлагаю вашему вниманию услуги копирайтинга.

Уникальность, качество и выполнение работы в срок гарантирую.

Адекватно воспринимаю критику и буду стараться сделать именно то, что вы хотите.

Расценки:

Копирайтинг 1.5wmz/1000зн.

Рерайтинг 1wmz/1000зн.

Размножение 6wmz/1000зн.

А так же:

Ведение ленты новостей, редактирование готовых статей, переводы (англ. яз.).

Стремлюсь к сотрудничеству на долгосрочной основе. Поэтому для постоянных заказчиков предоставляю

скидки до 20%, в зависимости от объема и эффективности работы.

График работы: круглосуточный. В ICQ практически всегда. Знакомый заказчик может скинуть ТЗ по

мылу. Для этого есть специальный шаблон с вопросами. При срочности заказа есть возможность

связаться при помощи смс, и я выйду на связь в кратчайшие сроки.

Портфолио:

http://www.free-lance.ru/users/PercoFF/portfolio/

Постоянно дополняется и находится в развитии.

Всем спасибо за внимание. Готов к плодотворному сотрудничеству!

Контакты:

ICQ: 202816100

Skype: otvinta90

e-mail: [email protected]