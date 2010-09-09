Вот такой вот копирайтинг. Все виды работ, качественно и в срок.
Доброго времени суток!
Предлагаю вашему вниманию услуги копирайтинга.
Уникальность, качество и выполнение работы в срок гарантирую.
Адекватно воспринимаю критику и буду стараться сделать именно то, что вы хотите.
Расценки:
Копирайтинг 1.5wmz/1000зн.
Рерайтинг 1wmz/1000зн.
Размножение 6wmz/1000зн.
А так же:
Ведение ленты новостей, редактирование готовых статей, переводы (англ. яз.).
Стремлюсь к сотрудничеству на долгосрочной основе. Поэтому для постоянных заказчиков предоставляю
скидки до 20%, в зависимости от объема и эффективности работы.
График работы: круглосуточный. В ICQ практически всегда. Знакомый заказчик может скинуть ТЗ по
мылу. Для этого есть специальный шаблон с вопросами. При срочности заказа есть возможность
связаться при помощи смс, и я выйду на связь в кратчайшие сроки.
Портфолио:
http://www.free-lance.ru/users/PercoFF/portfolio/
Постоянно дополняется и находится в развитии.
Всем спасибо за внимание. Готов к плодотворному сотрудничеству!
Контакты:
ICQ: 202816100
Skype: otvinta90
e-mail: [email protected]