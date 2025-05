Perederiy_Alex

Удобные сайты, качественно и в срок . БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5.

Знания, умения, навыки:

HTML5

CSS3,

SCSS

Gulp

Git

Кроссбраузерность

Адаптивная верстка

Написание простого, читабельного, контекстно кода

После передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

Готов приступить уже

Всегда довожу дело до конца

Соблюдение сроков

Не беру предоплату

Постоянный online

E-mail: [email protected]

Телеграм: @Perederiy_Alexsandr

Skype: Alexsandr Perederiy

WhatsApp: +7 905 158 06 43

Viber: +38 095 408 94 94

Easy Code School

Html Coder (Nov2018 - Feb2019 )

 Front-End Developer (Aug 2020 - up to now )

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

MasterCard

Visa

и другим удобным для вас способом.

Создание сайтов это мое хобби-занимался учебой параллельно с основной работой, но в связи пандемией в мире фирма закрылась . И я решил попытаться работать на себя .Заниматься любимым делом и тем самым стать более свободным.

Связь: