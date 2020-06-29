Владеть пером не так-то просто. Даже небольшое эссе должно быть информативным и, в то же время, лаконичным. Изящным. , и в то же время, понятным.

Имеюпубликации: издательство "Лики

России", сборник "Земля Тосненская

"Замечательные люди", 2017 год. При

написании глав сборника приобрела

навыки использования документальных

и архивных материалов в художественных

текстах. При подготовке статьей в сборник

авторов по материалам международного

проекта "EUROPEAN TRAINING FOUNDATION" Европейского

Фонда Образования (Турин) по вопросам

реформы профессионального образования

и обучения в Северо-Западном регионе

России, овладела умением создавать

доступные, научно-популярные тексты,

используя сложную теоретическую

информацию. Владею навыком создания

материалов по применению методов

педагогической диагностики в процессе

преподавания филологии. Имею опыт в

разработке пакетов обучающих программ.

Обладаю навыками создания уникальных

текстов разной направленности. В качестве

примера размещаю один из таких текстов:

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОДРУГЕ: Человекживет в обществе. Здесь он с ранних лет

воспитыва­ется, учится и работает. В

своей жизни он встречается со многими

людьми. Это его знакомые по учебе, по

работе, люди, с которыми он встре­чается

во время путешествий или отдыха. Но не

все из них ста­новятся хорошими

друзьями. Далеко не каждый может сказать:

«У меня есть друг, и я им горжусь». Нам,

многолетним подругам Ольги, повезло,

мы её любим и гордимся ею.«Некоторыелюди часто жалуются на то, что розы имеют

шипы. Я же благодарю шипы за то, что у

них есть розы» - эти слова французского

философа Альфонса Карра очень метко

отражают то отношение к жизни, которое

свойственно нашей Ольге. Как-то в наши

молодые годы с чьей-то легкой руки мы

назвали Ольгу человеком-праздником. Конечноже, как и у большинства людей, на долю

нашей любимой подруги выпали тяжелые

испытания: трагически погиб муж, сильный

молодой мужчина, любимый всеми, кто бы

с ним ни был знаком. Какой поддержкой

Ольга и Саша были друг другу, каких

замечательных детей родили и воспитали,

каким он был заботливым и внимательным

сыном и братом! И какими страшными для

Ольги оказались первые после этой потери

дни, недели и годы! Но ни разу никто не

слышал от Ольги жалоб на судьбу, ни разу

она не пала духом, а нашла в себе силы и

сумела полностью поменять свою жизнь

и жизнь своей семьи. Из примерной и

рачительной хозяйки дома ей пришлось

стать хозяйкой семьи, студенткой ВУЗа

для получения второго высшего образования,

активной и вдумчивой сотрудницей на

предприятии. И всё это у неё получилось

благодаря огромному труду, умению

рассчитывать время, ценить каждую минуту

жизни, уважать людей и, самое главное,

умению оставаться жизнерадостным и

светлым человеком, отзывчивым другом.

Дипломс отличием, овладение тонкостями

профессии, карьерный рост, авторитет

среди коллег и партнеров не только в

нашем городе, но и в других городах

России и зарубежья. Всего перечисленного

суметь достичь на фоне меняющейся

экономической жизни в стране, безвременной

кончиной любимой мамы и ухудшающегося

здоровья отца – уважаемого человека,

бывшего мера Великого Новгорода -,

профессионального становления

повзрослевших детей – Владимира и

Марины -, решения бесконечных бытовых

и жизненноважных для всей семьи вопросов

– это достойно восхищения! Ольге хватает

времени и на всё: оставаться молодой,

статной, остроумной и красивой женщиной,

успешным руководителем, заботливой

главой семьи и надёжным другом. Нам, как

никому, есть что вспомнить и рассказать

об этом человеке, о наших совместных

поездках на отдых и встречах. Удивляемся

лёгкости «на подъём», активности и

жизнелюбию, с которыми все спорится в

руках Ольги. Поездки на велосипеде по

лесным дорогам Демянского района только

для того, чтобы сделать заплыв в лесном

озере на радость комарам (Ольга ещё и

отменная пловчиха, КМС по……..), сбор

ягод и грибов в бескрайних лесах

Окуловского района на радость тем же

комарам, шикарная овощная продукция,

выращенная золотыми ручками нашей

юбилярши, переговоры с бригадами по

ремонту квартиры – всё с юмором и

радостью – это наша Оленька! Оленька-праздник,Оленька, у которой даже на шипах расцветают

розы.