Имеюпубликации: издательство "Лики
России", сборник "Земля Тосненская
"Замечательные люди", 2017 год. При
написании глав сборника приобрела
навыки использования документальных
и архивных материалов в художественных
текстах. При подготовке статьей в сборник
авторов по материалам международного
проекта "EUROPEAN TRAINING FOUNDATION" Европейского
Фонда Образования (Турин) по вопросам
реформы профессионального образования
и обучения в Северо-Западном регионе
России, овладела умением создавать
доступные, научно-популярные тексты,
используя сложную теоретическую
информацию. Владею навыком создания
материалов по применению методов
педагогической диагностики в процессе
преподавания филологии. Имею опыт в
разработке пакетов обучающих программ.
Обладаю навыками создания уникальных
текстов разной направленности. В качестве
примера размещаю один из таких текстов:
ПОЗДРАВЛЕНИЕПОДРУГЕ: Человекживет в обществе. Здесь он с ранних лет
воспитывается, учится и работает. В
своей жизни он встречается со многими
людьми. Это его знакомые по учебе, по
работе, люди, с которыми он встречается
во время путешествий или отдыха. Но не
все из них становятся хорошими
друзьями. Далеко не каждый может сказать:
«У меня есть друг, и я им горжусь». Нам,
многолетним подругам Ольги, повезло,
мы её любим и гордимся ею.«Некоторыелюди часто жалуются на то, что розы имеют
шипы. Я же благодарю шипы за то, что у
них есть розы» - эти слова французского
философа Альфонса Карра очень метко
отражают то отношение к жизни, которое
свойственно нашей Ольге. Как-то в наши
молодые годы с чьей-то легкой руки мы
назвали Ольгу человеком-праздником. Конечноже, как и у большинства людей, на долю
нашей любимой подруги выпали тяжелые
испытания: трагически погиб муж, сильный
молодой мужчина, любимый всеми, кто бы
с ним ни был знаком. Какой поддержкой
Ольга и Саша были друг другу, каких
замечательных детей родили и воспитали,
каким он был заботливым и внимательным
сыном и братом! И какими страшными для
Ольги оказались первые после этой потери
дни, недели и годы! Но ни разу никто не
слышал от Ольги жалоб на судьбу, ни разу
она не пала духом, а нашла в себе силы и
сумела полностью поменять свою жизнь
и жизнь своей семьи. Из примерной и
рачительной хозяйки дома ей пришлось
стать хозяйкой семьи, студенткой ВУЗа
для получения второго высшего образования,
активной и вдумчивой сотрудницей на
предприятии. И всё это у неё получилось
благодаря огромному труду, умению
рассчитывать время, ценить каждую минуту
жизни, уважать людей и, самое главное,
умению оставаться жизнерадостным и
светлым человеком, отзывчивым другом.
Дипломс отличием, овладение тонкостями
профессии, карьерный рост, авторитет
среди коллег и партнеров не только в
нашем городе, но и в других городах
России и зарубежья. Всего перечисленного
суметь достичь на фоне меняющейся
экономической жизни в стране, безвременной
кончиной любимой мамы и ухудшающегося
здоровья отца – уважаемого человека,
бывшего мера Великого Новгорода -,
профессионального становления
повзрослевших детей – Владимира и
Марины -, решения бесконечных бытовых
и жизненноважных для всей семьи вопросов
– это достойно восхищения! Ольге хватает
времени и на всё: оставаться молодой,
статной, остроумной и красивой женщиной,
успешным руководителем, заботливой
главой семьи и надёжным другом. Нам, как
никому, есть что вспомнить и рассказать
об этом человеке, о наших совместных
поездках на отдых и встречах. Удивляемся
лёгкости «на подъём», активности и
жизнелюбию, с которыми все спорится в
руках Ольги. Поездки на велосипеде по
лесным дорогам Демянского района только
для того, чтобы сделать заплыв в лесном
озере на радость комарам (Ольга ещё и
отменная пловчиха, КМС по……..), сбор
ягод и грибов в бескрайних лесах
Окуловского района на радость тем же
комарам, шикарная овощная продукция,
выращенная золотыми ручками нашей
юбилярши, переговоры с бригадами по
ремонту квартиры – всё с юмором и
радостью – это наша Оленька! Оленька-праздник,Оленька, у которой даже на шипах расцветают
розы.